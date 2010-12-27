В центре Петербурга трактор "убрал" машину вместе со снегом

В Центральном районе Петербурга трактор столкнулся с припаркованной иномаркой.

В центре Петербурга уборка снега приобрела необычный поворот: тракторист не рассчитал расстояние и врезался ковшом в припаркованную машину. Инцидент произошел на набережной реки Фонтанки у здания под номером 98.

Водитель снегоуборочной техники настолько увлекся работой, что не остановил очистку даже при возникновении препятствия в виде легкового автомобиля. В результате наезда пострадал кузов транспортного средства. На место аварии были вызваны сотрудники ДПС.

Очевидцы происшествия рассказывают, что “Мицубиси Галант” получил серьезные повреждения задней части. Однако, люди не пострадали. ДТП не собрало пробки: проезд осуществляется в стандартном режиме.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб