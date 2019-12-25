В центре Петербурга росгвардейцы задержали похитителя полушубка за 1,4 млн рублей

Мужчина похитил дорогостоящий полушубок из магазина на Невском проспекте.

В это воскресенье, 29 марта, в 11:20 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт‑Петербурга задержали 45‑летнего мужчину, похитившего полушубок из меха соболя стоимостью 1,4 млн рублей. Инцидент произошёл в салоне верхней одежды из меха и кашемира на Невском проспекте.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник, находившийся в нетрезвом состоянии, зашёл в магазин и отвлек продавца‑консультанта вопросами об ассортименте. Выждав момент, когда сотрудница отвернулась, он схватил дорогостоящий товар и выбежал на улицу.

Работница магазина незамедлительно сообщила о краже в правоохранительные органы и подробно описала внешность скрывшегося мужчины. Информация была оперативно передана всем дежурным нарядам.

Фото: Пресс‑служба вневедомственной охраны по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Росгвардии быстро обнаружили подозреваемого на соседней улице — на Тележной. При виде патрульного автомобиля мужчина попытался скрыться: сначала спрятался за припаркованной машиной, а затем бросил похищенный полушубок на газон и забежал в ближайшее кафе. Однако скрыться от правоохранителей ему не удалось — злоумышленник был задержан и в наручниках доставлен в 76‑й отдел полиции.

Похищенный полушубок стоимостью 1 403 000 рублей изъят. В ближайшее время его вернут представителям магазина.

