В центре Петербурга очистят 266 крыш

На расчистку отправят 277 кровельщиков.

В субботу, 19 января в Центральном районе Петербурга планируют очистить от снега 266 кровель. Об этом сообщают "Невские новости".

20 января синоптики города прогнозируют небольшой снег, поэтому до наступления непогоды коммунальщикам необходимо устранить последствия снегопада предыдущих дней.

Службы планируют расчистить 266 крыш, из которых 198 отнесены к потенциально-опасным.

На расчистку отправят 277 кровельщиков.

Ранее на сайте: Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на Крещение.