Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на Крещение

Александр Колесов отметил, что погодные условия будут благоприятствовать тем, кто захочет окунуться в крещенские купели.

В пятницу, 18 января, главный синоптик рассказал о погоде на Крещение в Северной столице. Александр Колесов отметил, что погодные условия будут благоприятствовать тем, кто захочет окунуться в крещенские купели.

Средняя температура января составляет в Петербурге минус 3 градуса, постоянно идет снег. Но отсутствие сильных морозов плохо влияет на толщину льда. Если мелкие речки замерзли, то на Неве есть вынос ладожского льда вплоть до Новосаратовки. Поэтому мы пока не можем сказать, что вся Нева "встала", лед на ней пока в состоянии формирования сообщил он

Кроме того синоптик заявил, что днем температура воздуха в Петербурге составит минус 5 градусов, а ближе к ночи опустится до минус 10.

Ранее мы сообщали о том, что На остановке у метро "Ленинский проспект" нашли труп мужчины в камуфляжной форме

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