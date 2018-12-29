Место оцепили.

В пятницу, 18 января, на остановке у метро "Ленинский проспект" нашли труп мужчины в камуфляжной форме. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Причина смерти неизвестна, но горожане предполагают, что виновата петербургская погода.

Перепад температур не шутки,с каждым может случиться отмечают они

По словам очевидцев, остановку оцепил патруль. На месте работают полицейские.

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Фото:Признавашки ДТП и ЧП Петербург/вк