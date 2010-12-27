В центре Петербурга изменят схему движения из-за культурного форума

В ночь на 16 ноября в Санкт-Петербурге будет изменено движение машин по центральным улицам города. Это связано с проведением VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Транспортное движение будет перекрыто по набережной реки Мойки от Дворцовой площади до Невского проспекта. Также будет запрещена остановка на следующих участках:
- по Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы;
- по переулку. Матвеева от дома 2 до улицы Декабристов;
- по крайней правой полосе движения четной стороны улицы Декабристов от улицы Глинки до дома 32 по улице Декабристов;
- вдоль дома 1 по Конногвардейскому бульвару;
- вдоль дома 21-23 по набережной реки Мойки;
- на площади Восстания (парковка напротив главного фасада Московского железнодорожного вокзала).
Данная схема будет работать до 23.59 18 ноября.