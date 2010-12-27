В центре Петербурга изменят схему движения из-за культурного форума

В Северной столице изменят транспортное движение на центральных улицах в связи с проведением VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В ночь на 16 ноября в Санкт-Петербурге будет изменено движение машин по центральным улицам города. Это связано с проведением VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Транспортное движение будет перекрыто по набережной реки Мойки от Дворцовой площади до Невского проспекта. Также будет запрещена остановка на следующих участках: