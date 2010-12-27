Концерт ограничит движение транспорта по Лиговскому проспекту

Три дня автомобилисты будут ограничены в передвижении по центру города.

В течение трех дней в центре Петербурга для автомобилистов перекроют лиговский проспект. Об этом сообщают представители пресс-службы КРТИ. Чиновники отметили, что ограничения проезда связаны с проведением в городе концерта, организованного компанией "Медиашоу".

Доступ к проезжей части будет частично закрыт по направлению ко Второй Советской улице, а также Невскому проспекту 31 августа,1 и 2 сентября. Ограничение вводится и для Дворцового проезда.

С 22:30 31 августа до 10:45 2 сентября в связи с подготовкой и проведением ООО "Медиашоу" концертной программы движение транспортных средств по двум крайним левым полосам Лиговского проспекта. отмечают представители ведомства

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Фото: Piter.tv