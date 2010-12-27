Концерт ограничит движение транспорта по Лиговскому проспекту

В течение трех дней в центре Петербурга для автомобилистов перекроют лиговский проспект. Об этом сообщают представители пресс-службы КРТИ. Чиновники отметили, что ограничения проезда связаны с проведением в городе концерта, организованного компанией "Медиашоу".
Доступ к проезжей части будет частично закрыт по направлению ко Второй Советской улице, а также Невскому проспекту 31 августа,1 и 2 сентября. Ограничение вводится и для Дворцового проезда.
С 22:30 31 августа до 10:45 2 сентября в связи с подготовкой и проведением ООО "Медиашоу" концертной программы движение транспортных средств по двум крайним левым полосам Лиговского проспекта.
отмечают представители ведомства
Напомним, что Смольный может "заморозить" половину разрешений на строительство.
Фото: Piter.tv