Смольный может "заморозить" половину разрешений на строительство

Чиновники разбираются также с уже согласованными проектами: их могут отменить.

Комитет по строительству в Санкт-Петербурге временно прекратил выдачу разрешений на создание объектов из-за требований закона под номером 214. Чиновники отмечают, что также "заморозке" могут подвергнуться более половины уже выданных заключений. Об этом сообщает "Мойка78".

К данным мерам чиновников привело собрание, на котором было установлено, что далеко не все девелоперы имеют право привлекать денежные вложения дольщиков на новое строительство. В Смольном добавили, что с большой вероятностью те компании которые подали заявку до первого июля этого года могут получить отказ.

Напомним, что город выделил за первые полгода на строительство около 7 миллионов квадратных метров земли.

Фото: Piter.tv