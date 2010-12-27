В центре Петербурга из-под здания вырос куст с помидорами

"Дикий" мини-огород образовался на Полтавской улице.

В среду, 22 августа, в Центральном районе на Полтавской улице горожане обнаружили дикий куст с плодами помидоров. Оказалось, что растение пробилось прямо из-под здания.

Это новый вид - помидорус-мегаполиус (лат.) Растёт только в условиях каменных джунглей шутят жители района

На снимках, которыми поделились жители района видно, что на ветке зреют 5 плодов.

Ранеее мы писали о том, что на набережной канала Грибоедова выросла кукуруза-гигант с человеческий рост. Жители города шутят, что жаркое лето превратило Петербург в теплицу.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ВК