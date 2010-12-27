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В центре Петербурга из-под здания вырос куст с помидорами
Сегодня, 19:04
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IRINA_CHALKINA
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В центре Петербурга из-под здания вырос куст с помидорами

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"Дикий" мини-огород образовался на Полтавской улице.

В среду, 22 августа, в Центральном районе на Полтавской улице горожане обнаружили дикий куст с плодами помидоров. Оказалось, что растение пробилось прямо из-под здания. 

 Это новый вид - помидорус-мегаполиус (лат.) Растёт только в условиях каменных джунглей

шутят жители района

На снимках, которыми поделились жители района видно, что на ветке зреют 5 плодов.

Ранеее мы писали о том, что на набережной канала Грибоедова выросла кукуруза-гигант с человеческий рост. Жители города шутят, что жаркое лето превратило Петербург в теплицу.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания/ВК

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Теги: петербург , центральный район дикий огород , экология
Категории: Лента новостей Новости СПб

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