На набережной канала Грибоедова у дома 103 выросло несколько стеблей кукурузы с человеческий рост.

В центре Петербурга выросла кукуруза-гигант с человеческий рост. Об этом сообщили в Город+.

Необычное для мегаполиса растение обнаружили жители дома 103 на набережной канала Грибоедова.

Такому быстрому росту мини-огородов способствует сильная жара в городе. Так, в районе "Мойки" созрели дикие тыквы. По мнению эксперта, скорее всего кто-то из прохожих случайно уронил тыквенное семечко. Также удивительным образом в Польском саду Адмиралтейского района выросла петрушка.

А вот на Новой Голландии действует общественный огород, который может увидеть любой горожанин.

Фото: Pixabay