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В центре Петербурга выросла кукуруза-гигант
Сегодня, 19:41
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IRINA_CHALKINA
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В центре Петербурга выросла кукуруза-гигант

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На набережной канала Грибоедова у дома 103 выросло несколько стеблей кукурузы с человеческий рост.

В центре Петербурга выросла кукуруза-гигант с человеческий рост. Об этом сообщили в Город+.

Необычное для мегаполиса растение обнаружили жители дома 103 на набережной канала Грибоедова. 

Такому быстрому росту мини-огородов способствует сильная жара в городе. Так, в районе "Мойки" созрели дикие тыквы. По мнению эксперта, скорее всего кто-то из прохожих случайно уронил тыквенное семечко. Также удивительным образом  в Польском саду Адмиралтейского района выросла петрушка. 

А вот на Новой Голландии действует общественный огород, который может увидеть любой горожанин.

Фото: Pixabay

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Теги: гигантская кукуруза , новая голландия общественный огород , петербург , петербург жара
Категории: Лента новостей Новости СПб

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