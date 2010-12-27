В центре Петербурга выросла кукуруза-гигант с человеческий рост. Об этом сообщили в Город+.
Необычное для мегаполиса растение обнаружили жители дома 103 на набережной канала Грибоедова.
Такому быстрому росту мини-огородов способствует сильная жара в городе. Так, в районе "Мойки" созрели дикие тыквы. По мнению эксперта, скорее всего кто-то из прохожих случайно уронил тыквенное семечко. Также удивительным образом в Польском саду Адмиралтейского района выросла петрушка.
А вот на Новой Голландии действует общественный огород, который может увидеть любой горожанин.
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