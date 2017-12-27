Из-за гололедицы на выходных в Петербурге трое рабочих упали с высоты

Сразу три несчастных случая произошло с работниками Петербурга из-за гололеда.

Днем 21 января сразу трое петербуржцев оказались госпитализированы в результате падения с высоты. Причино тому стала гололедица.

Около пяти часов вечера в больницу привезли 32-летнего мигранта. Рабочего забрали у дома номер 23 корпус 4 по улице Константина Заслонова. Там мужчина занимался чисткой снега, но не удержался на скользкой крыше здания. У дворника медики диагностировали перелом двух позвонков, травму спины и ушиб поясничной области. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Второй пострадавший свалился с водосточной трубы. Петербуржца доставили в Мариинскую больницу около девяти часов вечера. Сообщается, что 40-летний местный житель приобрел после падения закрытую черепно-мозговую травму, контузию левого глаза и многочисленные ушибы. В настоящее время пациент помещен в отделение хирургии. Известно, что мужчина упал с уровня второго этажа на Кузнечном переулке, 22. Чем он там занимался - неизвестно, ведь согласно прописке, он зарегистрирован в Купчине.

Еще один мужчина выпал из окна жилого дома. Пациента доставили в медицинское учреждение после падения с четвертого этажа. Сообщается, что 30-летний пострадавший работает электриком. Во время смены на Яхтенной улице,5, он нечаянно поскользнулся и “полетел” вниз. Сейчас уроженец Ростовской области направлен в операционную.