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nadiputintseva
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В центре Петербурга два такси не смогли поделить дорогу

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В результате случившегося никто не пострадал.

Утром 18 февраля два автомобиля такси не доехали до места назначения из-за ДТП на перекрестке улицы Пестеля и Литейного проспекта. Читатель Piter.tv рассказал, что водители не смогли разъехаться на пустом перекрестке.

Виновниками случившегося стали водители "Яндекс.Такси" и "М-такси". Из-за аварии по данному участку дороги был сильно затруднен проезд, пока водители дожидались прибытия сотрудников ГИБДД.

Очевидцы сообщили, что удар был не сильный. В результате столкновения никто не получил травм. По факту ДТП ведется проверка.

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что в Рощино в пассажирский автобус врезалась "Ласточка".

Видео: Piter.tv

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Теги: дтп , новости спб , происшествия , происшествия спб , столкнулись два такси
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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