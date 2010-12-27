В центре Петербурга автобус столкулся с легковушкой: образовалась пробка

В понедельник, 18 февраля, в центре Петербурга автобус столкулся с легковушкой. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
ДТП произошло на перекрёстке Лиговского и Расстанной.
Мне иногда кажется автобусы, троллейбусы и трамваи специально машины таранят, чтобы немного передохнуть
шутит очевидец
Очевидцы отмечают, что в аварии никто не пострадал. Однако, из-за столкновения на этом участке дороги образовалась пробка из автомобилей и трамваев.
На кадрах видно, что участники аварии не получили никаких видимых повреждений.
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Фото: ДТП и ЧП ПЕТЕРБУРГ/вк
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