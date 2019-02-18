МЧС: в Кудрово из горящей многоэтажки спасли 15 человек 

В Кудрово из горящей многоэтажки спасли 15 человек. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
После разведки было принято решение об эвакуации жильцов дома. По маршевой лестнице пожарные эвакуировали 15 человек
сказано в сообщении
Напомним, что возгорание произошло по адресу Центральная улица, 50 в корпусе 1 на шестом этаже. К месту происшествия были направлены семь машин дежурных смен.
Кроме того, на месте происшествия дежурили бригады полиции и скорой медицинской помощи.
Ранее мы сообщали о том, что В Кудрово эвакуируют жильцов из горящей многоэтажки
Видео:Piter.TV
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