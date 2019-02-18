МЧС: в Кудрово из горящей многоэтажки спасли 15 человек 

К месту происшествия были направлены семь машин дежурных смен.

В Кудрово из горящей многоэтажки спасли 15 человек. Об этом сообщили в прес-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

После разведки было принято решение об эвакуации жильцов дома. По маршевой лестнице пожарные эвакуировали 15 человек сказано в сообщении

Напомним, что возгорание произошло по адресу Центральная улица, 50 в корпусе 1 на шестом этаже. К месту происшествия были направлены семь машин дежурных смен.

Кроме того, на месте происшествия дежурили бригады полиции и скорой медицинской помощи.

Ранее мы сообщали о том, что В Кудрово эвакуируют жильцов из горящей многоэтажки

Видео:Piter.TV