  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:33
47
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

МЧС: в Кудрово из горящей многоэтажки спасли 15 человек 

0 0

К месту происшествия были направлены семь машин дежурных смен.

В Кудрово из горящей многоэтажки спасли 15 человек. Об этом сообщили в прес-службе  ГУ МЧС по Ленинградской области.

После разведки было принято решение об эвакуации жильцов дома. По маршевой лестнице пожарные эвакуировали 15 человек

сказано в сообщении

Напомним, что возгорание произошло по адресу Центральная улица, 50 в корпусе 1 на шестом этаже. К месту происшествия были направлены семь машин дежурных смен.

Кроме того, на месте происшествия дежурили  бригады полиции и скорой медицинской помощи. 

Ранее мы сообщали о том, что В Кудрово эвакуируют жильцов из горящей многоэтажки

Видео:Piter.TV

Теги: кудрово пожар, мчс кудрово, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий