Более ста жильцов эвакуировали из дома во время пожара в Кудрово

В ночь на 5 сентября в Кудрово тушили одну из квартир жилого дома. По данным пресс-службы МЧС, из квартиры были спасены два человека, об их состоянии не сообщается.
По предварительным данным, для ликвидации пожара прибыли шесть единиц техники и 22 человека спасательной службы. Из-за быстро распространяющегося огня из дома пришлось эвакуировать 102 человека, всех вывели на улицу.
Причины возгорания и информация о возможных пострадавших неизвестны.
Также вечером 4 сентября из горящего дома на Аэродромной улице эвакуировали 20 человек.
Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП
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