Более ста жильцов эвакуировали из дома во время пожара в Кудрово

Огонь удалось потушить лишь к четырем утра.

В ночь на 5 сентября в Кудрово тушили одну из квартир жилого дома. По данным пресс-службы МЧС, из квартиры были спасены два человека, об их состоянии не сообщается.

По предварительным данным, для ликвидации пожара прибыли шесть единиц техники и 22 человека спасательной службы. Из-за быстро распространяющегося огня из дома пришлось эвакуировать 102 человека, всех вывели на улицу.

Причины возгорания и информация о возможных пострадавших неизвестны.

Также вечером 4 сентября из горящего дома на Аэродромной улице эвакуировали 20 человек.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП