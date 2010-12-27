Из горящего дома на Аэродромной улице эвакуировали 20 человек

На одном из этажей вспыхнула трехкомнатная квартира.

Вечером 4 сентября в доме №21 на Аэродромной улице загорелась трехкомнатная квартира. Из-за пожара пришлось эвакуировать 20 человек. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Спасателям стало известно о происшествии в 19:16 мск. Оказалось, что в квартире загорелся коридор площадью 8 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены три единицы спецтехники и 15 человек личного состава МЧС. В 21:26 огонь удалось потушить. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что пожар в петербургском дельфинарии привел к эвакуации.

Фото: Piter.TV