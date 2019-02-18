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В Кудрово эвакуируют жильцов из горящей многоэтажки

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В доме полыхает квартира на шестом этаже.

В понедельник, 18 февраля, в Кудрово вспыхнула ярким пламенем квартира в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Возгорание произошло по адресу Центральная улица, 50 в корпусе 1 на шестом этаже.

Людей очень много на улице, судя по всему,всех жильцов уже эвакуировали

сообщает корреспондент

Очевидцы сообщают, что в горящей квартире находится женщина.

На кадрах видно, что на место прибыли пожарные. В это время огонь распространился на соседнюю квартиру.


Ранее мы сообщали о том, что В сети появилось видео задержания пьяного водителя на Московском шоссе

Видео:Piter.TV

 

Теги: горит дом в кудрово, пожар, пожар в кудрово, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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