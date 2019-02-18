В Кудрово эвакуируют жильцов из горящей многоэтажки

В понедельник, 18 февраля, в Кудрово вспыхнула ярким пламенем квартира в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Возгорание произошло по адресу Центральная улица, 50 в корпусе 1 на шестом этаже.
Людей очень много на улице, судя по всему,всех жильцов уже эвакуировали
сообщает корреспондент
Очевидцы сообщают, что в горящей квартире находится женщина.
На кадрах видно, что на место прибыли пожарные. В это время огонь распространился на соседнюю квартиру.
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Видео:Piter.TV
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