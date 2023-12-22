В Кудрово на площади 30 "квадратов" горит мусор

В Кудрово, в районе пункта приема металлолома центра Lada на Мурманском шоссе, вечером 17 апреля горит мусор на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
Отмечается, что площадь возгорания составляет 30 "квадратов". На месте происшествия работают подразделения 150-й пожарной части. По предварительным данным, пострадавших нет.
Детали произошедшего уточняются.
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