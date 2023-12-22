В Кудрово на площади 30 "квадратов" горит мусор

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Кудрово, в районе пункта приема металлолома центра Lada на Мурманском шоссе, вечером 17 апреля горит мусор на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Отмечается, что площадь возгорания составляет 30 "квадратов". На месте происшествия работают подразделения 150-й пожарной части. По предварительным данным, пострадавших нет.

Детали произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Уральской улице 17 спасателей тушили бытовки.

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга

Фото: Telegram / 1703