В доме на Ленской горел мусор

Тушить пожар прибыли 15 спасателей. Они справились за 22 минуты.

Накануне вечером, 17 декабря, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Ленской улице в доме № 16/1 вспыхнул мусор в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру ведомства около 23 часов. Выяснилось, что контейнер с отходами горел лестничной площадке, огонь распространился по площади два "квадрата".

Тушить пожар прибыли 15 спасателей. Они справились за 22 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere