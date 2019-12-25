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В доме на Ленской горел мусор
Сегодня, 9:20
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В доме на Ленской горел мусор

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Тушить пожар прибыли 15 спасателей. Они справились за 22 минуты.

Накануне вечером, 17 декабря, в  Красногвардейском районе произошел пожар. На Ленской улице  в доме № 16/1 вспыхнул мусор в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру ведомства  около 23 часов. Выяснилось, что контейнер с отходами горел лестничной площадке, огонь распространился по площади два "квадрата".

Тушить пожар прибыли 15 спасателей. Они справились за 22 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе полыхал автомобиль Hyundai.

Фото: Pxhere

Теги: горит мусор, ленская улица, мчс, пожар в жилом доме, пожарные, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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