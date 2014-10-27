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В центре Луганска прогремел взрыв

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Вечером, 18 сентября в центре Луганска раздался мощный взрыв. Был подорван памятник погибшим десантникам на улице Оборонной.

Как сообщает "Фонтанка", в центре Луганска прогремел сильный взрыв. Был подорван памятник погибшим десантникам на улице Оборонной.

В совете министров самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что произошедшее рассматривают как теракт, который организовала "украинская диверсионно-разведывательная группа".

Напоминаем, что 16 сентября сообщалось о взрыве у здания военного комиссариата в ЛНР.

Теги: взрыв в луганске , мировые новости
Категории: Мировые новости

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