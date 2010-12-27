В купчинском парке Героев-Пожарных делают дорожки и площадки

Благоустройства общественного места отдыха закончится осенью 2019 года.

Строители начали благоустраивать будущий парк Героев-Пожарных по Софийской улице. На данный момент рабочие сделали разбивку и начали создавать дорожки, спортивные и детские площадки. Также проводится укрепление берегов прудов и обустраивают ливневую канализацию. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Известно, что глава ведомства днем 11 сентября лично наблюдал за выполнением работ на данной территории во Фрунзенском районе. К настоящему времени уже уложены теплосети. До начала "чистовых" работ подрядчикам пришлось вывезти с участка около 70 тонн мусора.

Чиновник отметил, что в настоящее время строительство идет согласно установленному графику. Ежедневно на участке трудятся по 15 единиц спецтехники и 80 человек. Рабочие занимаются демонтажем объекта исторического наследия - пулеметного ДОТа, который остался на территории с времен ВОВ.

Отметим, что к октябрю в парке появятся около 1,7 тысячи деревьев и 5 тысяч кустарников. Также у входов будут размещены цветники. Полное завершение работ по благоустройству назначено на осень 2019 года.

Напомним, что в Ленобласти на петербуржца напали осы: они "отбили" у мужчины ведро с грибами.

Фото: Администрация Петербурга.