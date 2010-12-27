В Ленобласти на петербуржца напали осы: они "отбили" у мужчины ведро с грибами

В Ленинградской области на местного жителя напал рой ос. Об этом сообщил сам пострадавший. Насекомые не сжалились над мужчиной, несколько раз ужалив жертву. Своими действиями они заставили грибника оставить на месте ведро, наполненное лесными "дарами".

По информации от пострадавшего, размер особей, напавшего на него, достигал 5-10 сантиметров. Инцидент произошел около деревни Ваганово. Мужчина находился у 42 километра железной дороги и направлялся вдоль канавы в болоту. Там его поджидала опасность. В подтверждении своих слов он выложил собственные фотографии уже после инцидента.

Покусали в голову и руку. Боль ацкая!!!! Ведро с грибами и очки остались на месте, не подойти (орфография и грамматика автора сохранена - прим. редакции). рассказывает мужчина

В комментариях к посту жители отметили, что скорее всего, на петербуржца напали не осы, а шершни. Они действительно могут быть крупного размера, а множественные укусы могут привести к летальному исходу для человека.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб