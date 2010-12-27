В Центральном районе в брошенной иномарке нашли мертвого мужчину

По предварительной версии уроженец Карелии умер от переохлаждения.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга была обнаружена брошенная машина. В салоне иномарки полицейские нашли мертвого молодого мужчину.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", на подозрительное авто обратили внимание вечером 3 марта. Иномарка была припаркована около дома 90/5 по набережной реки Фонтанки. Также было установлено, что погибший приехал из поселка Пиндуши. Он умер за сутки до своего 33-го дня рождения.

Эксперты не обнаружили на теле мужчины внешних признаков насильственной смерти. Как выяснилось, автомобиль оставили без присмотра около полугода назад. Погибший облюбовал салон авто, так как являлся лицом без определенного места жительства.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что петербурженка выжила после падения с 15-метровой высоты.