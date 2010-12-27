Петербурженка выжила после падения с 15-метровой высоты

Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Вчера, 2 марта, в Кировском районе Северной столицы 51-летняя женщина выжила после падения с 15-метровой высоты. В настоящий момент петербурженка находится в Городской больнице №26.

Женщина встала на детские санки и перевалилась через подоконник.

51-летнюю жительница Петербурга встала на детские санки и перевалилась через подоконник. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии в Городскую больницу №26 от дома 15 по улице Солдата Корзуна. Сообщает АН "Оперативное прикрытие"

По данным Агентства, пострадавшая проживает на проспекте Народного Ополчения, в одном квартале от места происшествия. Женщина выпала из окна лестничной площадки 5-го этажа указанного дома. У распахнутого окна нашли детские санки, который она использовала, чтобы забраться на подоконник.