В больницы обратились 500 петербуржцев после укусов клещей

В черте города было зафиксировано 104 случая укуса клещей.

С 28 апреля по 4 мая в больницы Петербурга обратились 544 человека из-за укуса клещей. Из них 80 человек оказались младше 17 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В черте города было зафиксировано 104 случая укуса клещей. В Пушкинском районе зафиксировали 28 случаев, в Курортном – 24 случая, в Приморском – 13 случаев.

За минувшую неделю в городе не выявили случаев заражения клещевым энцефалитом и иными заболеваниями, которые передаются при укусе клещей.

Ранее в комздраве Петербурга рассказали, что делать, если укусил клещ.

Фото: pxhere



