Заведующая приемного покоя РЖД случайно устроила стрельбу

Женщина не заметила холодного оружия под одеждой пациента.

В минувшую субботу в больнице РЖД прозвучал случайный выстрел из рук заведующей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел в больнице на проспекте Мечникова. В отделение поступил 59-летний мужчина с подозрением на острый корональный синдром. Пациента отправили в реанимацию, а его вещи остались лежать в приемном покое. Их решила осмотреть заведующая отделением, но она не заметила, что среди одежды лежал пистолет.

Женщина случайно нажала на курок травматического оружия. Прогремел выстрел, который вызвал панику у всех находящихся рядом. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они подтвердили, что оружие у пациента находится легально, так как на него имелось разрешение.

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