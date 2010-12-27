Телефонный террорист неудачно пошутил про бомбу в ресторане на Славе

Злоумышленника разыскивают. После этого будет принято процессуальное решение.

В ночь на 1 апреля неизвестный сообщил, что в ресторане быстрого питания находится бомба. Правоохранительные органы не восприняли такую шутку и эвакуировали всех посетителей и персонал.

По информации "Пятого канала", жертвой "шутника" стало помещение фаст-фуда на проспекте Славы. На место происшествия прибыли полиция, ОМОН и кинологи. Однако опасных предметов в ресторане не обнаружили.

Полиция ищет шутника. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео первых секунд эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня".