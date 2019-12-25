В ближайшие три года в Петербурге введут в строй 79 детских садов и 41 школу

За текущий год в городе ввели в строй 26 детсадов и 11 школ.

В четверг, 23 декабря, на заседании городского правительства подвели итоги плана "Десятилетия детства", также поставлены задачи на следующий год. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам губернатора Петербурга, за последние 10 лет детское население увеличилось на 42%. Он отметил, что в пандемию адресные меры поддержки получает каждая вторая петербургская семья с детьми. Почти 50 тысяч многодетных семей получают меры поддержки независимо от дохода семьи.

Так, за этот год введено в строй 26 детских садов и 11 школ, отремонтировано 50 спортивных площадок. Кроме того, поставлено в 394 образовательных организации. В следующем году должны построить 25 детсадов и 6 школ, а в ближайшие три года введут в эксплуатацию 120 объектов, из них 41 школу и 79 детских садов.

Фото: Piter.tv