В автобус в центре Петербурга бросили "коктейль Молотова"

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью около пассажирского автобуса на Суворовском проспекте. Об этом сообщили "Невские Новости".
Инцидент произошел вечером 4-го августа. В полицию позвонил водитель автобуса №54 и сообщила о подозрительном предмете, которые мог представлять опасность. Сам хулиган убежал в сторону улицы Восстания.
Прибывшие на место полицейские изъяли "коктейл Молотова".
Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура требует взыскать миллион в пользу пенсионеров, которые пострадали в ДТП с автобусом.
Фото: Piter.tv
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