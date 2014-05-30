В автобус в центре Петербурга бросили "коктейль Молотова"

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью около пассажирского автобуса на Суворовском проспекте. Об этом сообщили "Невские Новости".

Инцидент произошел вечером 4-го августа. В полицию позвонил водитель автобуса №54 и сообщила о подозрительном предмете, которые мог представлять опасность. Сам хулиган убежал в сторону улицы Восстания.

Прибывшие на место полицейские изъяли "коктейл Молотова".

Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура требует взыскать миллион в пользу пенсионеров, которые пострадали в ДТП с автобусом.

Фото: Piter.tv