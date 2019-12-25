В августе россияне взяли рекордное число кредитов наличными

Такая тенденция сохраняется уже третий месяц подряд.

В августе 2021 года банки выдали на 8% больше кредитов наличными, если сравнивать с июлем. Число кредитов выросло до 1,82 млн, что является рекордом с 1991 года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В сообщении говорится, что россияне уже третий месяц подряд берут рекордное число кредитов. Так, в июне банки выдали 1,6 млн кредитов наличными, а в июле – 1,69 млн.

Наибольший рост выдач кредитов наличными в августе наблюдался в Ленобласти (13%), в Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), а также Иркутской области (10%).

В бюро сообщили, что в августе россияне традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Связывают это с отпусками, а также с подготовкой детей к учебному году.

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