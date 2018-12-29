В аварии в Ленобласти погибли женщина и двое детей

Автомобиль с семьей врезался в иномарку между деревнями Пружицы и Корчаны.

В Ленинградской области произошло страшное ДТП, в котором погибло трое человек. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария произошла на автодороге между деревнями Пружицы и Корчаны. На дороге в лоб столкнулись иномарки "Черри" и "Хендай". В результате ДТП удара японская иномарка загорелась. В салоне находилась семья из пяти человек. Женщина и двое детей, приблизительно 8-летнего возраста, скончались на месте, а мужчину и 4-летнею девочку доставили с травмами в больницу. Из автомобиля "Черри" медики госпитализировали двоих мужчин. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: Застолье супругов на Косыгина закончилось поножовщиной

Видео: Piter.TV