На Приморском шоссе иномарка врезалась в столб, есть погибшие

Известно, что виновник ДТП ранее был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.

В Приморском районе Петербурга в ДТП пьяный водитель врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба местного ОГИБДД.

Как стало известно, авария случилась 2 июня около 23:00 на 22-ом километре Приморского шоссе в поселке Ольгино. Иномарка, за рулем которой сидел выпивший 51-летний мужчина, съехала с дороги в врезалась в столб. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу. По информации ведомства, в аварии пострадала 51-летняя женщина и погибла кошка.

По факту происшествия проводится проверка. Известно, что виновник ДТП ранее был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.

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Фото и видео: "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург."