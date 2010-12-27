На Искровском проспекте произошло ДТП с участием мотоциклиста

Есть погибшие.

В понедельник, 3 июня, приблизительно в 6 часов 55 минут на Искровском проспекте у дома № 20 произошло серьёзное ДТП. Мужчина, управлявший мотоциклом Honda, наехал на стоящий автомобиль Mercedes Vito, за рулём которого был мужчина 1975 года рождения. Наезд был совершён на запрещающий сигнал светофора. Эту информацию сообщают пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным отдела пропаганды УГИБДД, управлявший мотоциклом мужчина скончался на месте, а его пассажир получил тяжёлые травмы. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Устанавливаются личности пострадавших.

Ранее мы писали, что на проспекте Непокорённых водитель наехал на пешехода.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург