На проспекте Непокорённых автомобилист наехал на пешехода

Пострадавший получил тяжёлые травмы.

В воскресенье, 2 июня, приблизительно в 8 часов 45 минут, на пересечении проспекта Непокорённых с Меньшиковским проспектом произошло ДТП. По данным пресс-службы ГИБДД, водитель 1990 года, находившийся за рулём Mercedes Sprinter, наехал на пешехода 1998 года. Пострадавший сейчас находится в больнице, он получил тяжёлые травмы.

В настоящее время проводится проверка по данному происшествию.

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Фото: justdepot