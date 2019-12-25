В акватории Финского залива петербуржец незаконно выловил почти 30 кг сельди

Рыболов пояснил, что он работает на индивидуального предпринимателя.

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что Северной столице оштрафовали горожанина, который незаконно выловил почти 30 кг сельди в Финском заливе. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Как оказалось, 23 мая мужчина выловил 1,2 тысячи штук балтийской сельди. Улов весил 29 кг 650 граммов. Рыболов отметил, что он работает на индивидуального предприниматель. Однако документов, которые разрешают производить улов у него не нашлось.

В итоге петербуржец заплатил за каждую сельдь 80 рублей. В общей сложности он оштрафован на 98 тысяч рублей.

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