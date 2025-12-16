В ЗакСе предложили пускать виолончелистов в метро Петербурга с инструментами

Представители метрополитена и Комитета по транспорту объяснили это правилами безопасности и высоким пассажиропотоком.

Музыканты Петербурга обратились в Законодательное собрание с жалобой на ужесточение правил провоза ручной клади в метрополитене. Поводом послужил системный отказ в проходе пассажирам с крупногабаритными кофрами для музыкальных инструментов.

Артист Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Станислав Лямин выступил на комиссии по транспорту в Заксобрании. Он сообщил, что на протяжении десятилетий играет на виолончели и раньше проблем с проходом в метро не возникало. Однако около года назад сотрудники подземки перестали пускать людей с этим инструментом. По словам Лямина, это касается не только профессиональных музыкантов, но и студентов, а также школьников, которые едут через весь город на занятия в консерваторию. Он привёл конкретный случай: 16-летнюю студентку не пустили на станции метро "Беговая", из-за чего она опоздала на экзамен. До Театральной площади наземным транспортом, по его словам, добраться сложно.

В ответ на это представитель Комитета по транспорту Михаил Чернов пояснил, что кофры с крупными инструментами превышают разрешённые габариты, и сотрудники метро руководствуются действующими правилами. Он назвал причины ограничений — высокий пассажиропоток и риск травмирования, поскольку в вагонах нет мест для размещения такой клади. Чернов добавил, что возможность провоза виолончелей можно рассмотреть, но только после комплексного анализа и просчёта всех рисков.

Ранее мы сообщили о том, что на четырех станциях петербургского метро ввели ограничения на вход.

Фото: Piter.TV