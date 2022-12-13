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В ЗакСе Петербурга создадут группу по вопросам вакцинации подростков от ВПЧ
Сегодня, 18:46
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В ЗакСе Петербурга создадут группу по вопросам вакцинации подростков от ВПЧ

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Сегодня в городе вакцинируется не более трёх процентов подростков.

В ЗакСе Петербурга сформируют рабочую группу по вопросам вакцинации подростков от ВИЧ. Она займётся подготовкой медико-социального и фармако-экономического обоснований. Об этом 17 мая рассказали в пресс-службе парламента. 

Сегодня в городе вакцинируется не более трёх процентов подростков. По мнению экспертов, нужно внедрить кампанию по вакцинации детей в возрасте 11-13 лет, с охватом не менее 50 процентов.

Ранее в Петербурге зарегистрировали 38 очагов кори. В Приморском районе выявили восемь случаев.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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