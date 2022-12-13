В Приморском районе выявили восемь случаев.

В этом году в Петербурге зарегистрировали 38 очагов кори. Об этом 10 мая рассказали в Роспотребнадзоре.

В Приморском районе выявили восемь случаев, в Пушкинском – пять случаев, в Выборгском, Кировском и Красносельском – четыре, в Невском и Калининском районах – три случая. В других локациях зафкисровали менее двух очагов.

Ранее в Петербурге зафиксировали более 30 случаев заражения корью. Более трети всех случаев завозные. В прошлые годы отмечались единичные случаи кори. По словам специалистов, корь передаётся воздушно-капельным путём и единственным эффективным средством её профилактики является вакцинация. Корь опасна тем, что вызывает большое количество осложнений, которые могут стать причиной смерти: пневмонию, поражение мозга, слепоту и глухоту, рассеянный склероз, поражение почек.

Фото: piter.tv