В ЗакСе Петербурга Вишневский попросил отобрать у депутата Зверева флажок Z

Вишневский напомнил, что использование патриотических элементов на официальных мероприятиях противоречит правилам.

На заседании ЗакСа Петербурга представитель фракции "Яблоко" Борис Вишневский попросил забрать у бывшего депутата КПРФ Бориса Зверева флажок с буквой "Z".

Вишневский напомнил, что использование патриотических элементов на официальных мероприятиях противоречит правилам. Он добавил, что "независимо от мотивов, по которым он хочет держать этот значок, регламент этого не допускает". Спикер ЗакСа Бельский принял замечание – Звереву запретят ставить флажок во время заседаний в Петербурге.

Ранее картины художницы Елены Осиповой изымают из офиса петербургского "Яблока". Вишневский уверен, что полицейские приехали к офису по "заведомо ложному заминированию".

Фото: Piter.tv

