Петербург запланировал расходы бюджета на три года свыше 5,1 трлн рублей

На образование и транспорт Петербурга направят сотни миллиардов рублей.

Проект бюджета Петербурга на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесли в Законодательное собрание. Церемония передачи документа состоялась 14 октября в Ротонде Мариинского дворца. Председатель Комитета финансов Светлана Енилина вручила спикеру парламента Александру Бельскому флешку с бюджетными материалами.

Бюджет в электронном виде передают с 2016 года. Нынешняя церемония стала десятой. Объем данных на носителе составил 114 ГБ. Благодаря автоматизации подготовки части материалов его удалось сократить на 21 ГБ по сравнению с прошлым годом.

Доходы Петербурга на 2027 год запланированы в размере 1 трлн 522,1 млрд рублей, в том числе 1 трлн 490 млрд рублей собственных поступлений. Расходы должны составить 1 трлн 625,5 млрд рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 103,4 млрд рублей.

В 2028 году доходы города прогнозируются в размере 1 трлн 618,1 млрд рублей, расходы — 1 трлн 718 млрд рублей. Дефицит составит 99,9 млрд рублей. На 2029 год запланированы доходы в размере 1 трлн 717,9 млрд рублей и расходы на 1 трлн 772,6 млрд рублей. Ожидаемый дефицит — 54,7 млрд рублей.

Совокупные расходы городского бюджета за три года превысят 5 трлн 116 млрд рублей. Среди приоритетных направлений — социальная сфера, развитие инфраструктуры, национальные проекты и программа "10 приоритетов развития".

Крупнейшие суммы предусмотрены на образование — 350 млрд рублей, транспорт — 345,5 млрд рублей, здравоохранение — 238 млрд рублей и социальную поддержку — 194 млрд рублей.

Первое чтение проекта бюджета запланировано на 3 ноября. Документ представит губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Фото: Piter.TV