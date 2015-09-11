В Южной Африке нашли древнейшие микробы

Ученые в Южной Африке нашли окаменелости микробов возрастом 3,42 млрд лет. Обнаружены они были в древних осадочных породах. Статья опубликована в журнале Science Advances.
Исследователи отмечают, что микробы эти находились в бескислородной среде и питались метаном.
В двух образцах из зеленокаменного пояса Барбертона были обнаружены микрофоссилии — окаменелые останки микроорганизмов нитевидной формы. Получается, что сейчас это самое древнее доказательство жизни на Земле. Ученые считают, что на Марсе можно найти такие же микробы. Все дело в том, что миллиарды лет назад там были такие же условия существования, как и на Земле.
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Фото: pixabay
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