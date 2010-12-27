В Южно-Приморском парке выступит лидер рок-группы Animal ДжаZ

Гостей также ожидают различные конкурсы, мастер классы и семейный баттл.

В честь Дня молодёжи в Южно-приморском парке Петербурга (Петергофское шоссе, 27) пройдёт праздничный концерт с участием лидера рок-группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого. Праздник начнётся в 16:00. Об этом сообщило сообщество ВК "День молодёжи 2019".

Посетители смогут пройти мастер-классы по изготовлению ловцов снов, мандал и птиц счастья, плетению браслетов, а также росписи кружек, сумок и футболок. В развлекательную программу вошли настольный теннис, театр импровизации, конкурс граффити и аквагрим.

Также для всех желающих пройдёт семейный баттл - квест по всей территории Южно-Приморского парка с выполнением различных заданий для всей семьи. В программе заявлены интеллектуальные и спортивные соревнования, за победу в которых заявлены призы.

Ранне Piter.TV сообщал, что в Ленобласти стартовал молодежный форум "Ладога".

Фото: Animal ДжаZ / ВКонтакте