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В Юсуповском дворце открылась выставка фигурного катания с вещами известных российских спортсменов
Сегодня, 9:04
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lesjasap
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В Юсуповском дворце открылась выставка фигурного катания с вещами известных российских спортсменов

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Юсуповский дворец принял в своих стенах выставку об искусстве фигурного катания, посвященную знаменитым российским спортсменам.

Как сообщают организаторы выставки фигурного катания в Юсуповском дворце, недавний пожар в Конюшенном корпусе не помешал открытию экспозиции. По словам пресс-секретаря комплекса, возгорание происходило в соседнем помещении, в котором располагается склад.
 
Напомним, что с 21 по 31 декабря на территории Юсуповского дворца проходит выставка, посвященная истории российского фигурного катания “Искусство на льду”. Первая часть коллекции посвящена Тамаре Москвиной и Алексею Мишину. В данной зоне гости увидят фотографии, видеозаписи выступлений и тренировок, сценические костюмы. Во второй части экспозиции представлены личные памятные вещи известных учеников пары - Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Елены Бережной, Антона Сихарулидзе и других именитых спортсменов. 
Теги: выставка , фигурное катание , юсуповский дворец
Категории: Новости СПб

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