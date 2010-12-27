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В Юнтолово завершили строительство двух проспектов
Сегодня, 18:47
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В Юнтолово завершили строительство двух проспектов

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Добирать до муниципального округа теперь будет проще.

В Юнтолово завершили строительство Гладышевского и Юнтоловского проспектов. Госстройнадзор Петербурга проверил результаты строительства и выдал одобрительное заключение. Об этом 30 сентября рассказала пресс-служба ведомства. 

Согласно заключению службы государственного строительного надзора и экспертизы города, магистрали соответствуют требованиям проектной документации. Новые участки играют важную роль для транспортной доступности жилого комплекса. Планируется, что корпуса будут введены в эксплуатацию и заселены до конца 2019 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на новых станциях Фрунзенского радиуса завершаются пусконаладочные работы

Фото: gov.spb.ru 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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