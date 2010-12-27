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В Японском метро состав с пассажирами сошел с рельсов
Сегодня, 7:02
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MShaffter

В Японском метро состав с пассажирами сошел с рельсов

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В поезде было около 120-130 человек во время ЧП.

В Японии ранним утром поезд метро с пассажирами сошел с рельсов.

Сообщается, что ЧП произошло сегодня ранним утром в городе Йокогама. Ночной обходчик оставил на путях инструменты, первый поезд метро наехал на них и сошел с рельсов. В это время в составе находилось 120-130 человек. 

Сейчас ведутся восстановительные работы. О пострадавших не сообщается. Отмечается, что это первый случай схода с рельсов со дня открытия.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Московском метро погибла женщина, упавшая на пути.

Фото: NK

 

Теги: в мире, происшествия в мире, сошел с рельсов, япония новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Байкенжанов Дамир
Сегодня 7:26

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