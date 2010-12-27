В Японском метро состав с пассажирами сошел с рельсов

В Японии ранним утром поезд метро с пассажирами сошел с рельсов.
Сообщается, что ЧП произошло сегодня ранним утром в городе Йокогама. Ночной обходчик оставил на путях инструменты, первый поезд метро наехал на них и сошел с рельсов. В это время в составе находилось 120-130 человек.
Сейчас ведутся восстановительные работы. О пострадавших не сообщается. Отмечается, что это первый случай схода с рельсов со дня открытия.
Накануне Piter.TV сообщал, что в Московском метро погибла женщина, упавшая на пути.
Фото: NK
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