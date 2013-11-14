В Забайкальском крае шесть вагонов сошли с рельсов

Пострадавших в инциденте нет.

На территории Забайкальского края шесть вагонов с углем сошли с рельсов на железнодорожной станции Шахтерская. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы Восточно-сибирской транспортной прокуратуры. Известно, что причины и обстоятельства инцидента выясняются специалистами Борзинской транспортной прокуратуры. Движение составов не пришлось останавливать, а пострадавших не зафиксировано. В ткущий момент ведутся восстановительные мероприятия.

3 сентября 2024 года, около 09:00 местного времени, на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, произошел сход шести вагонов грузового поезда, груженых углем. пресс-служба ведомства

В настоящее время проверяется соблюдения требований законодательства страны о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При необходимости будут приняты меры реагирования.

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Фото и видео: Официальный Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры