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В Забайкальском крае шесть вагонов сошли с рельсов

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Пострадавших в инциденте нет.

На территории Забайкальского края шесть вагонов с углем сошли с рельсов на железнодорожной станции Шахтерская. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы Восточно-сибирской транспортной прокуратуры. Известно, что причины и обстоятельства инцидента выясняются специалистами Борзинской транспортной прокуратуры. Движение составов не пришлось останавливать, а пострадавших не зафиксировано. В ткущий момент ведутся восстановительные мероприятия.

3 сентября 2024 года, около 09:00 местного времени, на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, произошел сход шести вагонов грузового поезда, груженых углем.

пресс-служба ведомства

В настоящее время проверяется соблюдения требований законодательства страны о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При необходимости будут приняты меры реагирования.

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Фото и видео: Официальный Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Теги: железная дорога, забайкальский край, прокуратура, регионы, сошел с рельсов, уголь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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