Появилось видео с места падения военного вертолета в Японии

Военный "Апач" разбился в японской префектуре Сага. Канал Piter.TV публикует видео с места ЧП.

Японские СМИ опубликовали первые кадры с места падения военного вертолета в префектуре Сага. Появились также подробности этого страшного ЧП.

Сообщается, что авиакатастрофа случилась днем 5 февраля на западе Японии. Министерство обороны уже признало, что речь идет о штатном вертолете АН-64 "Апач". Боевая машина рухнула во время перелета с военной базе в центр техобслуживания. Оба пилота, находившиеся на борту вертолета, погибли в момент падения.

А вот сведения о месте падения вертолета расходятся. Ряд источников сообщил, что вертолет упал в нескольких метрах от общеобразовательной школы. Другие пишут, что военная машина рухнула во двор частного жилого дома, в котором проживают 4 человека. Все СМИ сходятся в одном: ни один из гражданских жителей в авиакатастрофе не пострадал.

На первых кадрах с места ЧП видно, что пилоты смогли долететь до относительно зеленой зоны. Пожар бушует в лесопарке, основные жилые массивы города находятся в стороне от места падения. Причины трагедии пока не сообщаются, пожарные только пытаются затушить горящие останки вертолета.

Видео: nhk.or.jp