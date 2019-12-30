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Японцы назвали советский МиГ-25 "королем скорости"

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Самолет был разработан в 1962 году.

Советский истребитель МиГ-25 назвали "самым быстрым в мире". Об этом в блоге на Yahoо News Japan написал японский военный аналитик Мори Кэнтаро. 

Эксперт рассказал, что в 1962 году МиГ-25 достиг средней часовой скорости 2981,5 км на пятисоткилометровом отрезке. Это достижение по-прежнему остается непревзойденным. По мнению аналитика, советский самолет по-прежнем является "королем скорости".

Истрибителю также принадлежит рекорд скороподъемности: МиГ-25 поднялся на 35 тыс. м за 4 минуты 11 секунд. 

Видео: YouTube / KHMedia

Теги: истребитель ссср, миг-25
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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