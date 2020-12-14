Водоканал подключает две скважины в поселке Форос и озеро Могаби.

В Ялте с 14 декабря воду будут подавать шесть часов в сутки. Об этом рассказал руководитель госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишет ТАСС.

Ограничение вызваны обмелением крымских водохранилищ. Сколько продлится подача воды по графику — неизвестно. Накануне такой же способ подачи воды ввели в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма.

Отмечается, что Водоканал подключает две скважины в поселке Форос и озеро Могаби. Саму Ялту питает два водохранилища - Загорское и Счастливенское. В первом осталось 2 миллиона 750 тысяч кубов воды, во втором - 2 миллиона 773 тысяч.

Ранее мы писали, что опреснительные установки могут построить еще в четырех городах Крыма. Подобные установки должны быть в прибрежных городах. Сейчас в 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также в Симферополе питьевая вода подаётся утром и вечером, по графику. Причина - засуха и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского.

Видео: ВК/Сергей Аксенов