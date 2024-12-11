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В Якутске произошло ДТП с участием двух машин

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По предварительным данным, пострадали три человека.

В Якутске произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 5 марта в центре города. Столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Succeed. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что Госдума ужесточит требования к каршерингу.

Видео: Telegram / Столичная Госавтоинспекция

Теги: дтп, машины, пострадавшие, якутск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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